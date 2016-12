Continuar a ler

Sikazwe garantiu que a tomada de posição não foi tomada "por causa do vídeo-árbitro" e que, depois desse mal-entendido inicial, decidiu não mostrar o segundo cartão amarelo a Sergio Ramos quando finalmente percebeu o que lhe disse o árbitro assistente.



O árbitro da final do Mundial de Clubes explicou por que razão não expulsou Sergio Ramos nos minutos finais da partida. Janny Sikazwe ainda levou a mão ao bolo, à procura do cartão, mas acabou por não admoestar o defesa merengue com aquele que seria o segundo cartão amarelo, que levaria à sua expulsão."Mais não foi do que uma falta de comunicação entre mim e o assistente. Ele assinalou falta e disse-me pelo auricular 'Sem cartão', mas eu entendi 'Cartão'", revelou o árbitro, em declarações ao Filgoal.com

Autor: João G. Oliveira