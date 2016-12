São muitos os futebolistas com superstições mas há umas mais estranhas de que outras. E no caso de Ander Herrera até dá direito a que seja alvo de gozo por parte dos companheiros do Man. United."Uso as mesmas caneleiras desde os oito ou nove anos", explicou em declarações à televisão do Man. United, revelando que no balneário "todos se riem" e que "enquanto estas durarem" não as vai trocar por outras.

Autor: Sandra Lucas Simões