O alegado onze do ano:



Guarda-redes: Neuer (Bayer Munique);



Defesas: Sergio Ramos (Real Madrid), Piqué (Barcelona), Thiago Silva (PSG) e Marcelo (Real Madrid);



Médios: Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) e Andrés Iniesta (Barcelona);



Avançados: Ronaldo (Real Madrid), Messi (Barcelona) e Neymar (Barcelona).



O alegado onze do ano FIFA/FIFPro começou a circular na internet e integra o português Cristiano Ronaldo.A imagem com os 11 jogadores foi publicada uma semana antes da gala da FIFA (9 de janeiro) onde deveriam ser revelados os escolhidos. A fazer fé nesta publicação, Real Madrid e Barcelona dominam as escolhas: juntos, os dois clubes espanhóis têm nove jogadores no onze.

Autor: Luís Miroto Simões