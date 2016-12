Continuar a ler

Na época passada, Marcelo Romero também tinha sido adjunto de Javi Gracia, que deixou o clube no final da última época.Juande Ramos tinha contrato válido até 30 de junho de 2019 e apresentou a demissão a 21 de dezembro.Cinco dias depois, passada a quadra natalícia, as duas partes chegaram a um entendimento para colocar ponto final na segunda experiência de Ramos à frente da equipa, que já tinha orientado na época 2003/04.Com 15 jornadas disputadas na Liga espanhola, o Málaga ocupa o 11.º lugar da tabela, com 21 pontos, os mesmos que Las Palmas (10.º) e Alavés (12.º).