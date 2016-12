No quarto lugar no ranking de jogadores com mais partidas na Serie A (605), o histórico Gianluigi Buffon tem o desejo de jogar até aos... 65 anos! É um cenário um pouco complicado de se concretizar, mas vontade é o que não falta ao guarda-redes da Juventus."Neste momento, sinto que posso jogar até aos 65 anos. Na vida nada é impossível. Os sonhos devem ser cultivados e são a coisa mais linda do Mundo, desde que sejamos sinceros connosco e coloquemos paixão e desejo em tudo o que fazemos", atirou o internacional italiano, de 38 anos, que detém o recorde de minutos sem sofrer golos na Serie A: 974. "Aos 31 anos tive uma operação delicada e muitos disseram que não voltaria a jogar. Já passaram quase oito anos e aqui estou! Tive o desejo e a paciência de surpreender tudo e todos, até a mim", sublinhou Buffon ao ‘Tuttosport. Na sexta-feira, na decisão da Supertaça frente ao Milan em Doha, o mítico guardião vai cumprir o sensacional 600º encontro ao serviço da vecchia signora: neste momento tem 473 na liga, 108 nas competições europeias, 12 na Taça e 6 na Supertaça.

Autor: Diogo Jesus