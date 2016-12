Continuar a ler

Quanto ao treino, destaque ainda para os regressos de Pepe e Fábio Coentrão ao trabalho sem limitações. Após o Natal, o defesa central e o lateral esquerdo fizeram três sessões à margem do plantel, mas esta sexta-feira cumpriram o mesmo plano que o grupo às ordens de Zidane.





Cristiano Ronaldo gritou 'Síííí" no último treino do ano do Real Madrid

Milhares de adeptos assistiram esta sexta-feira ao treino do Real Madrid. Cristiano Ronaldo foi o primeiro a subir ao relvado, sendo de imediato muito apoiado e tendo correspondido à simpatia dos apoiantes merengues. No final, o 'As' ouviu a opinião dos mesmos sobre a astronómica oferta vinda da China e estes mostraram-se convictos que CR7 não deixará o clube por mais dinheiro que lhe ofereçam."Cristiano não sai", "Nem por mil milhões", foram algumas das respostas ouvidas pelo diário espanhol, embora houvesse quem também optasse por comentar a notícia com algum humor: "Se os 300 milhões caírem na minha conta eu vendo-o".

Autor: Sandra Lucas Simões