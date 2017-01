Continuar a ler

Com este triunfo, o segundo consecutivo, depois de duas derrotas seguidas, o Arsenal passou a somar 40 pontos, a nove do vizinho Chelsea, que lidera o campeonato, com mais seis pontos que o Liverpool.Já o Crystal Palace manteve-se no 17.º lugar, com os mesmos 16 pontos, apenas dois acima da 'linha de água'.