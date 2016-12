Continuar a ler

O Liverpool até esteve em desvantagem no marcador, quando Walters abriu a contagem para o Stoke City, aos 12 minutos, mas, ainda na primeira parte, deu a volta ao jogo, com remates certeiros de Lallana, aos 35', e do brasileiro Firmino, aos 44'.Na segunda parte, a formação comandada pelo germânico Jurgen Klopp teve a preciosa ajuda de Imbula, ex-jogador do FC Porto, num lance em que o médio francês fez autogolo depois de perdido a bola infantilmente, aos 59'. Praticamente na sua primeira intervenção no encontro, Sturridge fechou a contagem, aos 70'.Com este resultado, o Liverpool passou a somar 40 pontos, menos 6 do que o Chelsea e mais um do que o Manchester City, o 3.º classificado.A ronda termina na quarta-feira, com o Southampton, dos portugueses Cédric e José Fonte, a receber o Tottenham, o 5.º posicionado.