E vão 12 vitórias consecutivas do Chelsea na Premier League! Os blues, orientados por Antonio Conte, estão a realizar uma primeira parte da temporada arrasadora e, nesta segunda-feira, 'despacharam' o Bournemouth por 3-1, averbando um novo recorde do clube de triunfos seguidos no campeonato inglês.Com um golo Pedro, um penálti de Hazard e um autogolo de Cook, o Chelsea ficou a apenas uma vitória do recorde da competição, que pertence ao Arsenal de 2001/02, quando registou 12 triunfos consecutivos. O próximo encontro dos blues é em casa frente ao Stoke. Se vencer na 19.ª jornada, os londrinos podem fazer história no terreno do Tottenham.

Autor: Diogo Jesus