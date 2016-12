Continuar a ler

O Monaco aproveitou esta quarta-feira da melhor forma o deslize do Nice (empate a zero diante do Bordéus), vencendo por 2-1 diante do Caen e, desta forma, reduzindo para 2 a diferença pontual para o líder da Ligue 1 neste fecho de primeira volta.Com João Moutinho e Bernardo Silva no onze inicial, os monegascos venceram com golos de Falcão (48' pen.) e Bakayoko (76'), tendo Bazile, já na fase de descontos, feito o único golo do Caen, equipa que atuou desde os 51' com menos um elemento, em face da expulsão de Damien Da Silva.

Autor: Fábio Lima