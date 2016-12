Continuar a ler

Na semana que renovou o contrato com o FC Barcelona, o avançado uruguaio esteve indomável: aos 18 minutos, numa jogada individual, acelerou para surpreender Diego López e abrir o marcador e, já na segunda parte, obrigou o guarda-redes do Espanyol a uma boa defesa (50), antes de sair lesionado, dando lugar a Roberto.Mas a contagem de Suárez ainda não tinha acabado, com o melhor marcador das Ligas europeias da temporada passada a concluir um trabalho genial de Messi, que viu o ex-guarda-redes do Benfica negar-lhe o golo, aos 67, antes da recarga vitoriosa do uruguaio.Numa noite inspirada, o argentino esteve novamente na cara do golo um minuto depois, mas foi Jordi Alba a finalizar na recarga.Messi não se contentou com a sua sorte e, já depois de David López fazer o golo de honra para o Espanyol no dérbi de Barcelona (79), teve, finalmente, a tão ansiada recompensa, marcando após uma combinação perfeita com Suárez (90).Com o triunfo frente ao nono classificado - tem agora 22 pontos -, o Barça reduziu a diferença para o eterno rival. Os 'culés' estão agora a três pontos do Real Madrid, que só joga com o Valência no próximo ano, tendo um ponto de vantagem sobre o Sevilha, que é terceiro.