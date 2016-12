Continuar a ler

Cesare Prandelli justificou este sábado o pedido de demissão do Valencia com o facto de não terem sido cumpridas as promessas que lhe foram feitas quando assinou contrato."Lim disse-me que ia trazer quatro jogadores e no dia 29 esse plano ficou reduzido a Zaza ou a um médio. Tinha de escolher um. Queria Zaza. A surpresa é que quando cheguei de férias de Natal, Zaza não estava", disse em conferência de imprensa.

Autor: Sandra Lucas Simões