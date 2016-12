A vitória do Sheffield Wednesday no terreno do Newcastle (1-0), principal favorito à subida à Premier League, valeu a Carlos Carvalhal e à sua equipa a distinção de "desempenho da semana", um prestigiado prémio atribuído pela associação inglesa de treinadores de futebol, de cujo júri faz parte Alex Ferguson, além de quatro outros nomes – Howard Wilkinson, Joe Royle, Dave Bassett e Barry Fry.A "League Managers Association" destacou a exibição do Sheffield Wednesday na jornada do boxing day, 26 de dezembro, e Carlos Carvalhal vai ter direito até a uma garrafa de champanhe, habitualmente entregue nesta quadra festiva ao treinador que ganhe esta distinção. O troféu será entregue esta sexta-feira, numa cerimónia que terá lugar no estádio de Hillsborough.

Autor: Miguel Pedro Vieira