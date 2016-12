Continuar a ler

A sentença de Yerunov foi reduzida para 18 meses, após recurso, enquanto Sergei Gorbachev, condenado inicialmente a 18 meses, viu a justiça encurtar a pena para 15 meses. Nikolai Morozov cumpre uma pena de 12 meses.



Os três homens estavam entre os 43 adeptos russos que seguiam num autocarro, mandado parar pela polícia três dias depois dos distúrbios registados antes do encontro da fase de grupos.



Vinte dos apoiantes russos detidos foram expulsos de França, na sequência dos confrontos que deixaram 35 pessoas feridas, a maioria das quais adeptos franceses.



Três adeptos russos que foram presos devido aos confrontos com adeptos ingleses antes do jogo entre Inglaterra e Rússia no Euro'2016 vão ser libertados e deportados no próximo mês, avançou a agência AFP.O trio, que pediu liberdade condicional, será libertado a 9 de janeiro e expulso de França sete dias depois, revelou esta quarta-feira Alexandre Robelet, o advogado de Alexei Yerunov, que inicialmente foi condenado a dois anos de prisão pelos confrontos nas ruas de Marselha, a 11 de junho.

Autor: Lusa