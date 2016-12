Na corrida podem entrar ainda candidaturas de Colômbia, Marrocos e Austrália/Nova Zelândia, todas com mira numa prova que caminha para aumentar o número de equipas: de 32 para 48 nações.

México, Estados Unidos da América e Canadá ponderam avançar em conjunto para a organização do Campeonato do Mundo de 2026, segundo confirmou o presidente da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf)."Obviamente é uma possibilidade", referiu Victor Montagliani, à margem da cerimónia dos Globe Soccer Awards. O dirigente sublinhou porém que cada um destes três países "poderia provavelmente acolher o Mundial por sua conta".

Autor: Luís Miroto Simões