Continuar a ler

: Jonas Mendes (Salgueiros), Rui Dabo (Cova da Piedade) e Papa Mbaye (Agua Dulce, Espanha).: Emanuel Mendy (Ceahul, Roménia), Rudinilson Brito e Silva (Lechia Gdansk, Polónia), Juary Soares (Mafra), Agostinho Soares (Sporting Covilhã), Mamadu Candé (Tondela), Eridson Umpeça (Freamunde), Tomás Dabó (Arouca).: Nanísio Soares (Felgueiras), José Lopes (Levadiakos, Grécia), Boucundji Cá (Stade Reims, França), Tony Brito e Silva (Levadiakos, Grécia), Piqueti Brito (Sp. Braga B), Idrissa Camará (Avelino, Itália), Jean Paul Mendy (Quevily-Roun, França), Francisco Júnior (Stomgodset, Noruega), Sene Dabó (Operário Lagoa) e Sana Camará (Académico Viseu).: João Mário (Desportivo de Chaves), Abel Camará (Belenenses), Aldair Baldé (Olhanense), José Turbo (Tondela) e Frederic Mendy (Ulsan Hyundai, Coreia do Sul).A Guiné-Bissau integra o grupo A com os Camarões, Burkina Faso e Gabão, com quem abre a competição no dia 14 de janeiro.Única seleção lusófona a estar presente no CAN, é a primeira vez que a Guiné-Bissau participa na fase final do CAN.