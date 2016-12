Continuar a ler

A mesma fonte indicou à Lusa que federação apresentou ao novo primeiro-ministro, Umaro Sissoco Embaló, um orçamento de 1.500 mil milhões de francos CFA (2,28 milhões de euros) e este prometeu arranjar a verba, bem como dois aviões para transportar a comitiva guineense até ao Gabão.



Além dos 40 elementos da federação, entre jogadores, equipa técnica e dirigentes, o Governo pretende levar ao Gabão mais 200 pessoas, entre adeptos para a claque organizada, figuras políticas e antigos dirigentes do futebol.



Para atender às despesas imediatas, nomeadamente o pagamento de prémios aos jogadores pela inédita qualificação a uma fase final da CAN, a federação rubricou, na segunda-feira, um acordo com uma empresa de telecomunicações moveis, no valor de 100 milhões de CFA (cerca de 153 mil euros).



A Federação de Futebol da Guiné-Bissau precisa de 2,28 milhões de euros para suportar as despesas da seleção na Taça das Nações Africanas (CAN), entre janeiro e fevereiro no Gabão, disse esta terça-feira à Lusa fonte federativa.A CAN começa a 14 de janeiro, com a Guiné-Bissau a abrir a competição diante do Gabão, mas, até hoje, a federação não recebeu nenhuma verba prometida pelo Governo, adiantou a fonte.

Autor: Lusa