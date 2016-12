Continuar a ler

Para além da área dedicada exclusivamente às imagens, a coleção irá dedicar também espaço à Seleção Nacional, Modalidades, Internacional, Futebol, Benfica, Sporting e FC Porto. Por fim, a 3 de janeiro, dia em que encerrará a coleção, publicaremos a Agenda de 2017, um documento valioso para todos os que querem estar a par de todos os acontecimentos. Não perca a oportunidade de fazer esta coleção!



Publicações (tema, dia):



Arquivador e Fotos, 24



Seleção Nacional, 26



Modalidades, 27



Internacional, 28



Futebol, 29



Benfica, 30



Sporting, 31



FC Porto, 02 jan



Aproxima-se o final de mais um ano e, como tem sido habitual, Record vai publicar um extenso balanço desportivo de 2016 . Ao todo serão nove destacáveis que podem (e devem) ser colecionados por todos os que seguem com particular atenção o fenómeno desportivo.O arranque desta iniciativa está marcado para a edição de dia 24, data em que os leitores terão acesso às melhores foto do ano, assim como ao arquivador que facilitará a junção das nove partes que compõem este balanço.