Viagens, televisões, smartphones, tablets, atividades desportivas e diversão em família, descontos em produtos e serviços auto, e muito mais. A PRIO tem mais de 500 mil presentes para oferecer este Natal, como forma de agradecer aos mais de 2 milhões de portugueses que abastecem, todos os meses, nos seus postos de abastecimento.Agradecer é a palavra-chave desta campanha, desenvolvida em parceria com a TLC Marketing. Aproveitando o espírito natalício e a importância do agradecimento nesta época do ano, a PRIO diz "obrigado" aos portugueses através deste pequeno (grande) gesto, reconhecendo o papel importante dos clientes no desenvolvimento da marca e dando ainda mais razões para estes regressarem e continuarem a utilizar os serviços da marca low-cost nacional."Esta campanha surge como um ‘obrigado’ a todos os portugueses que, todos os dias, confiam em nós e nos nossos serviços", refere Luís Martins, administrador responsável pelos postos de abastecimento PRIO.Presentes para todos os gostos. Através desta campanha de Natal da PRIO, pode ganhar um smartphone Samsung Galaxy J3 2016 DS, um tablet Samsung Galaxy TAB E 9.7 Wifi ou uma televisão LED 24'' Samsung HD.Pode também receber um vale para alugar os seus filmes favoritos na Wuaki.TV ou uma massagem relaxante, uma sessão de reflexologia ou até um corte de cabelo. Para os desportistas, há sessões de ténis, BTT, surf, windsurf, paddle ou canoagem. E para os que não dispensam a diversão em família, a PRIO tem sessões de equitação, workshops, aulas de música e dança ou entradas em parques temáticos.Tem ainda a possibilidade de ganhar descontos em produtos PRIO, serviços para automóveis (seguros, alinhamento de direção, aluguer ou check-ups, entre outros) e serviços para casa – canalização, eletricidade, jardinagem, pinturas, remodelações, e muito mais. Para os viajantes, a PRIO oferece um voo de ida e volta para uma destas capitais europeias: Barcelona, Londres, Paris, Roma ou Dublin.O que fazer para ganhar? Tem até 8 de janeiro para abastecer, no mínimo, 30€ ou adquirir uma garrada de gás PRIO, num dos postos de abastecimento aderentes, de norte a sul do país. Vai receber de imediato um código que lhe dará uma oferta grátis, sem necessidade de sorteio. Tem um presente garantido à sua espera para que este seja um Natal inesquecível.Sabia mais sobre esta campanha e todas as ofertas disponíveis aqui