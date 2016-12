Continuar a ler

Este foi o acontecimento que a totalidade da redação de Record elegeu como o mais importante do ano que hoje termina. Dos 60 jornalistas que participaram na habitual escolha dos melhores no desporto dos últimos 12 meses nem um optou por outro evento, pelo que ‘Portugal campeão da Europa’ foi o vencedor com 100 por cento das preferências. Facto também inédito nesta nossa iniciativa anual.Aliás, o feito da Seleção teve repercussões noutras distinções. Na designação da figura em maior destaque no futebol nacional durante 2016, a grande maioria escolheu o selecionador Fernando Santos, que recolheu 87,2% das preferências da redação, à frente de Éder (5,5%), o autor do golo da vitória de Portugal na final do Euro’2016, e de Rui Vitória (3,6%), técnico que levou o Benfica à conquista do tricampeonato. Quanto às revelações do ano nesta categoria, foi também com grande supremacia que Renato Sanches venceu a votação, com 74,5%. O médio foi a grande surpresa do Benfica em 2015/16, contribuindo decisivamente para o título, foi também a do Europeu, onde recebeu o prémio de ‘Melhor Jogador Jovem’, e acabou por ‘ganhar’ uma transferência milionária para o Bayern Munique. André Silva (10,9%) e Gelson (5,5%) completam o pódio.Portugal campeão da Europa 100%1º Renato Sanches 74,5%2º André Silva 10,9%3º Gelson 5,5%1º Fernando Santos 87,2%2º Éder 5,5%3º Rui Vitória 3,6%Cristiano Ronaldo já teve anos muito bons, cheios de títulos e de recordes pessoais, mas nenhum foi como o de 2016, poisem nenhum conquistou, como neste, o título que mais perseguia na carreira, o de uma grande conquista ao serviço da Seleção Nacional. E, finalmente, concretizou o sonho em França, onde, na qualidade de capitão da Seleção, ergueu a taça que consagrou o futebol português.No Euro’2016 bateu ainda vários máximos absolutos, sendo agora um dos melhores marcadores em fases finais, com 9 golos, a par de Platini, aquele com mais jogos em fases finais (21) e o único a marcar em quatro europeus. Foi ainda em França que se tornou o jogador português mais internacional de sempre, superando Figo. A tudo isto, CR7 juntou a conquista da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, pelo Real Madrid, e a quarta Bola de Ouro da carreira. Razões mais do que suficientes para merecer os votos de 90,9% da nossa redação na escolha para a ‘figura do ano’ no futebol internacional.O jovem avançado brasileiro de 19 anos, Gabriel Jesus, destacou-se como ‘revelação’ do ano em que trocou o Palmeiras pelo Manchester City, por 32 milhões de euros. Já o ‘acontecimento’ tem a nota de tragédia da queda do avião da Chapecoense.1º Cristiano Ronaldo90,9%2º Zinedine Zidane 5,5%3º Claudio Ranieri 3,6%1º Gabriel Jesus 16,3%2º Donnarumma 12,7%3º Leicester 12,7%1º Queda do avião da Chapecoense 41,8%2º Leicester conquista título inglês 40%3º CR7 vence a sua 4ª Bola de Ouro 9,1%Foi nos Jogos Olímpicos que se concentraram as atenções. Os jornalistas de Record seguiram o evento com interesseredobrado, por força de alguns portugueses candidatos a medalhas. E do Rio de Janeiro regressou Telma Monteiro com o bronze, ela que foi eleita como a nossa ‘figura do ano’. A judoca do Benfica, que conquistou no Brasil o primeiro pódio olímpico da sua carreira, mereceu 54,5 por cento das preferências, batendo os consagrados Michael Phelps (30,9%) e Usain Bolt (7,3%).O nadador norte-americano, de 31 anos, despediu-se no Rio’2016 de uma carreira ímpar, que culminou com a conquista de mais cinco medalhas de ouro, totalizando 23 deste metal só em Jogos Olímpicos. Também o velocista jamaicano disse adeus às pistas olímpicas – vai continuar até ao Mundial de 2017 –, com a obtenção de mais três medalhas de ouro.Seleção de hóqueiNas restantes votações para eleger os acontecimentos e personalidades que mais se destacaram em 2016, outra tem a marca portuguesa: trata-se da Seleção Nacional de hóquei em patins, que recuperou o título europeu que lhe fugia há 18 anos. Este marco ficou à frente dos próprios Jogos Olímpicos do Rio’2016 e da polémica que marcou (e ainda marca) o doping generalizado na Rússia, que levou mesmo ao afastamento do atletismo dos Jogos Olímpicos.Quanto à ‘revelação do ano’, a escolha dos jornalistas de Record recaiu igualmente sobre uma atleta que brilhou no Rio’2016: a ginasta norte-americana Simone Biles (quatro medalhas de ouro e uma de bronze).1º Telma Monteiro 54,5%2º Michael Phelps 30,9%3º Usain Bolt 7,3%1º Portugal campeão da Europa de hóquei em patins 30,9%2º Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro 14,5%3º Atletas russos afastados dos Jogos Olímpicos 10,9%1º simone Biles 38,1%2º Max Verstappen 12,7%3º Patrícia Mamona 10,9%