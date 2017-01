É já para a semana que a FIFA divulga os prémios respeitantes ao melhor treinador e jogador de 2016. Zidane é um dos eleitos na primeira categoria mas não está convencido que vá ganhar. Os outros dois concorrentes são Fernando Santos (vencedor do Euro'2016 com a Seleção Nacional) e Claudio Ranieri (treinador campeão inglês com o Leicester)."Não me surpreenderia se não fosse o escolhido. Julgo que o normal é ganhar outro. Foi o meu primeiro ano e devo demonstrar muito mais", referiu o técnico merengue em conferência de imprensa.Já quanto ao melhor jogador, Zidane respondeu: "Ficava admirado se não fosse Ronaldo a vencer".