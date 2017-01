Continuar a ler

A pentacampeã italiana fornece também dois jogadores à equipa ideal do L'Équipe: o guarda-redes Gianluigi Buffon e o defesa Leonardo Bonucci.



Completam a equipa ideal, os franceses Antoine Griezmann, que alinha no Atlético de Madrid, e N'Golo Kanté, que depois de ter sido campeão inglês pelo Leicester se transferiu para o Chelsea.



O onze ideal de 2016



Cristiano Ronaldo é o único jogador português no melhor onze de 2016 do "L'Équipe'. O jornal francês titula que o "Real Madrid foi mais forte que Portugal" nesta eleição, uma vez que tem quatro representantes (Sergio Ramos, Marcelo, Modric e CR7) enquanto a Seleção Nacional, vencedora do Euro'2016, só tem o capitão.O Barcelona, atual campeão espanhol, 'empresta' à equipa ideal do jornal francês o argentino Lionel Messi, o uruguaio Luiz Suárez e o brasileiro Daniel Alves, que no verão trocou os catalães pelos italianos da Juventus.

Autores: Sandra Lucas Simões e Lusa