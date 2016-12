Continuar a ler

RANKING 2016



1 – Fernando Santos (Portugal) 199 pontos

2 – Lars Lagerbeck (Sueco/selecionador Islândia) 71

3 – Joachim Löw (Alemanha) 62

4 – Chris Coleman (País de Gales) 61

5 – Didier Deshamps (França) 52

6 – Antonio Conte (Itália) 17

7 – Ante Cacic (Croácia) 8

8 – Marc Wilmots (Bélgica) 3

8 – Tite (Brasil) 3

10- Bernd Storck (Hungria) 1

10- Ange Postecoglu (Austrália) 1

10- Adam Nawalka (Polónia) 1 1 – Fernando Santos (Portugal) 199 pontos2 – Lars Lagerbeck (Sueco/selecionador Islândia) 713 – Joachim Löw (Alemanha) 624 – Chris Coleman (País de Gales) 615 – Didier Deshamps (França) 526 – Antonio Conte (Itália) 177 – Ante Cacic (Croácia) 88 – Marc Wilmots (Bélgica) 38 – Tite (Brasil) 310- Bernd Storck (Hungria) 110- Ange Postecoglu (Austrália) 110- Adam Nawalka (Polónia) 1

Fernando Santos foi considerado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) o melhor selecionador do Mundo em 2016. Este organismo - que ontem colocou Rui Patrício como o terceiro melhor guarda-redes do ano que agora termina - atribuiu 199 pontos ao selecionador português, campeão europeu, que assim esmagou a concorrência.Santos mais do que dobrou a pontuação do segundo classificado, Lars Lagerbeck, o sueco que orienta a Islândia e obteve apenas 71 pontos. Joachim Löw, selecionador da Alemanha, fechou o pódio com 62 pontos.