Sobre a polémica em torno da arbitragem, o jogador referiu que entende a desilusão leonina mas salientou que lhe pareceu ser mesmo penálti: "São lances complicados, principalmente para quem sofreu o penálti. É normal haver aquela reação, mas o mais importante foi a nossa reação, que foi de enorme felicidade. Foi um jogo muito bem disputado e acho que estamos todos de parabéns pela atitude e solidariedade, além do apoio nas bancadas. Vi na televisão e dá-me a sensação de que há um toque que desequlibra o Edinho, agora se é suficiente não me cabe a mim decidir. O árbitro assim entendeu e viu a situação dessa maneira. Se é correta? Para ele foi. É a primeira vez durante muitos anos que vejo um árbitro ser escoltado. Não é positivo, mas se estivesse naquela situação talvez não me sentisse satisfeito pela maneira que foi e ao minuto que foi. Não estava lá muito perto, mas presumo que seja em relação ao lance da grande penalidade, que na opinião deles pode não ser justa, mas isso não me cabe a mim decidir".Venâncio revelou ainda as palavras que trocou com Edinho, autor do golo que ditou o triunfo sobre o Sporting: "Disse ao Edinho que é nestes momentos que se veem os jogadores com experiência. Não é fácil, principalmente no último minuto de jogo. Está de parabéns".