Continuar a ler

Apesar das nove alterações promovidas no 'onze' por José Couceiro, em relação à partida do campeonato (3-0 ao Tondela), os sadinos entraram acutilantes no jogo. Logo aos 2 minutos, Meyong falhou por centímetros um 'chapéu' ao guarda-redes Rui Sacramento.



O Arouca, que só na segunda parte viria a estar por cima no encontro, tentou responder, mas os seus movimentos ofensivos - Jorginho visou a baliza aos 7 minutos - eram previsíveis e incapazes de assustar Pedro Trigueira.



De bola parada, o Vitória colocou-se na frente do marcador, aos 20 minutos. Vasco Costa, após canto na esquerda de Nuno Pinto, cabeceou com êxito para o golo dos anfitriões.



Até ao intervalo, os sadinos não sentiram dificuldade em segurar a vantagem.



No segundo tempo, o Arouca entrou mais afoito, criando imensos problemas aos vitorianos. Mais dinâmicos, os forasteiros, através de Walter González, acertaram no poste esquerdo da baliza de Trigueira, aos 55 minutos.



Volvido um minuto, foi a vez de Crivellaro ficar muito perto de festejar. Aos sadinos, valeu uma defesa atenta do guarda-redes dos setubalenses, que, aos 71 minutos, voltou a evitar que Walter González fizesse o golo do empate.



Apesar das dificuldades que sentiram no segundo período, os sadinos, que não fizeram qualquer remate perigoso neste período, seguraram a vantagem, mantendo, para já, intactas as esperanças de apuramento para a fase final da prova.



Jogo no Estádio do Bonfim, em Setúbal.



Árbitro: Luís Ferreira (Braga) Apesar das nove alterações promovidas no 'onze' por José Couceiro, em relação à partida do campeonato (3-0 ao Tondela), os sadinos entraram acutilantes no jogo. Logo aos 2 minutos, Meyong falhou por centímetros um 'chapéu' ao guarda-redes Rui Sacramento.O Arouca, que só na segunda parte viria a estar por cima no encontro, tentou responder, mas os seus movimentos ofensivos - Jorginho visou a baliza aos 7 minutos - eram previsíveis e incapazes de assustar Pedro Trigueira.De bola parada, o Vitória colocou-se na frente do marcador, aos 20 minutos. Vasco Costa, após canto na esquerda de Nuno Pinto, cabeceou com êxito para o golo dos anfitriões.Até ao intervalo, os sadinos não sentiram dificuldade em segurar a vantagem.No segundo tempo, o Arouca entrou mais afoito, criando imensos problemas aos vitorianos. Mais dinâmicos, os forasteiros, através de Walter González, acertaram no poste esquerdo da baliza de Trigueira, aos 55 minutos.Volvido um minuto, foi a vez de Crivellaro ficar muito perto de festejar. Aos sadinos, valeu uma defesa atenta do guarda-redes dos setubalenses, que, aos 71 minutos, voltou a evitar que Walter González fizesse o golo do empate.Apesar das dificuldades que sentiram no segundo período, os sadinos, que não fizeram qualquer remate perigoso neste período, seguraram a vantagem, mantendo, para já, intactas as esperanças de apuramento para a fase final da prova.l.Árbitro: Luís Ferreira (Braga) V. Setúbal: Pedro Trigueira; André Geraldes, Frederico Venâncio, Pedro Pinto e Nuno Pinto; André Pedrosa, Nenê Bonilha, Vasco Costa (Mikel Agu, 63') e Arnold; Thiago Santana (Zé Manuel, 62') e Meyong (Edinho, 74') Suplentes não utilizados: Diego, Vasco Fernandes, Ryan Gauld e André Claro Treinador: José Couceiro Arouca: Rui Sacramento; Anderson, Nuno Coelho, Hugo Basto e Nelsinho (Vítor Costa, 46'); André Santos, Crivellaro, Jorginho e Artur (Nuno Valente, 85'); Kuca e Walter González (Bruno Lopes, 85') Suplentes não utilizados: Igor, Gégé, Karl e Marlon Treinador: Lito Vidigal Cartão amarelo para Nenê Bonilha (77'), Zé Manuel (79') e Nuno Pinto (90'+3) Golo: Vasco Costa (20')

O V. Setúbal manteve-se esta quinta-feira na corrida à 'final four' da Taça da Liga, ao vencer no Estádio do Bonfim o Arouca, por 1-0, em encontro da 2.ª jornada do Grupo A.Vasco Costa, aos 20 minutos, apontou o tento que proporcionou o triunfo aos sadinos, que na primeira ronda perderam, por 1-0, na Póvoa do Varzim e fecham a sua participação no agrupamento no reduto do Sporting. Com a segunda derrota, o Arouca está eliminado.

Autor: Lusa