Confira os resultados e classificação da Zona Sul. O Sporting lidera a classificação com nove pontos, agora com mais dois pontos do que o Benfica que hoje venceu o Sacavenense

O Sporting venceu este domingo e mantém a liderança da Zona Sul referente à segunda fase do campeonato nacional de juvenis. Em Alcochete, os leões bateram o V. Setúbal com três golos sem resposta mantendo o percurso só com vitórias.Rodrigo Vaza e Diogo Brás (marcou dois e um deles de penálti) foram os autores dos golos na Academia em encontro da terceira ronda.

Autor: Flávio Miguel Silva