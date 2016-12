Tendo em vista o embate com o V. Setúbal para a Taça CTT, o Sporting tirou apontamentos no Bonfim. Além dos leões, marcaram presença Man. United, Colónia, Eibar, Génova e C. Brugge. Refira-se que os cinco jogadores que estavam em risco de exclusão – Vasco Fernandes e Costinha, no Vitória, e Wagner, Fernando Ferreira e Rafael Amorim, do Tondela – passaram incólumes e podem atuar na próxima jornada da Liga, agendada para 8 de janeiro.