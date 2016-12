Continuar a ler

Record sabe que o timoneiro dos sadinos reagirá amanhã, depois do confronto com o Tondela, independentemente do resultado do marcador, ao sucedido, sendo certo que irá tecer duras críticas à Autoridade Antidopagem. A prová-lo está o facto de o treino, inicialmente previsto para as 10H30, só ter começado já perto das 13 horas. Por esse motivo, o treinador José Couceiro não fez a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo.sabe que o timoneiro dos sadinos reagirá amanhã, depois do confronto com o Tondela, independentemente do resultado do marcador, ao sucedido, sendo certo que irá tecer duras críticas à Autoridade Antidopagem.

Uma brigada da Autoridade Antidopagem de Portugal esteve esta quinta-feira de manhã no Estádio do Bonfim a recolher análises de sangue e urina aos 29 jogadores que formam o plantel principal do Vitória de Setúbal.Devido à proximidade do jogo com o Tondela, que se realiza amanhã, a partir das 19 horas, deixou os responsáveis do clube indignados com a situação, considerando que a mesma prejudica a preparação do encontro.

Autor: Ricardo Lopes Pereira