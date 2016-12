Continuar a ler

Ao todo, Ruca fez 31 jogos em época e meia no V. Setúbal, tendo apontado apenas um golo. O esquerdino está agora livre para assinar por qualquer clube.













Ruca já não é jogador do V. Setúbal. O lateral-esquerdo, de 26 anos, contratado ao Mafra em 2015, rescindiu amigavelmente com os sadinos após cumpriu apenas três encontros às ordens de José Couceiro em 2016/17.Através da conta pessoal de Instagram, o defesa português revela que sai do Bonfim por opção própria. "Saio com a consciência que tudo dei em prol deste enorme clube do qual aprendi a gostar, mas a vida é feita de desafios, de objetivos e de realizações pessoais e achei,em comum acordo com as pessoas do clube, que o melhor para mim era procurar uma nova 'casa'. Foi uma escolha pessoal,que me custou, por tudo o que vivi neste ano e meio", declarou esta sexta-feira.

Autor: Flávio Miguel Silva