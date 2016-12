Rafael Martins viveu uma das melhores temporadas da carreira em Portugal, ao serviço do Vitória de Setúbal em 2013/14, quando apontou 15 golos em 34 encontros. No Bonfim deixou bons amigos que esta terça-feira fez questão de visitar."Visita a uns bons amigos do V. Setúbal antes de voltar a treinar", escreveu através da conta pessoal de Twitter a que juntou uma foto tirada no Estádio do Bonfim.O avançado brasileiro, de 27 anos, tem sido pouco utilizado no Levante onde apenas conta um golo em nove encontros em 2016/17.

Autor: Flávio Miguel Silva