Utilizado anteontem no onze do V. Setúbal no jogo da Taça CTT com o Arouca, o avançado Meyong, de 36 anos, voltou a ser titular pelos sadinos, algo que não acontecia desde 27 de janeiro de 2013, dia em que defrontou o Nacional antes de rumar aos angolanos do Kabuscorp. Há um ano em Setúbal, período em que fez 15 jogos oficiais, o atacante, que tem sido preterido por Edinho nas últimas partidas, ganhou alento com a oportunidade dada por José Couceiro.No treino de ontem, realizado à porta aberta no Bonfim, os destaques vão para um ‘chapéu’ espetacular de Ryan Gauld, golo que mereceu aplausos dos colegas, e para a despedida do defesa Ruca (revogou contrato com o clube sadino), que subiu ao relvado para se despedir do técnico José Couceiro e dos companheiros.

Autor: Ricardo Lopes Pereira