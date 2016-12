Costinha não acredita que o V. Setúbal vá amanhã enfrentar um Tondela fragilizado pelo facto de ocupar o último lugar na Liga NOS. "A tabela pode sempre induzir em erro. Não vamos facilitar nada por estarem nessa posição. Vamos defrontar o último como se fosse contra o primeiro ou segundo classificados. A nossa ambição é ganhar", garantiu o médio.O jogador, de 24 anos, considera errada a ideia de os beirões poderem apresentar-se no Bonfim ansiosos pela pressão de pontuar. "Pelo contrário. Por estarem com a corda na garganta o jogo ainda vai ser mais difícil. Eles querem pontuar para sair da posição atual. Estamos alertados e temos trabalhado para conseguir dar uma prenda a nós e aos sócios nesta quadra natalícia."Instado a apontar as principais armas do Tondela, Costinha não hesita. "São aguerridos, têm jogadores muito rápidos na frente e gostam de sair em transições. Têm qualidade e têm tido algum azar nos jogos", diz, revelando que procuraram retificar as falhas cometidas na jornada passada. "O resultado em Guimarães [3-1] é um pouco mentiroso. Conseguimos empatar, mas o golo que sofremos logo em seguida foi uma facada. Cometemos erros e temos trabalhado para que não se repitam."

Autor: Ricardo Lopes Pereira