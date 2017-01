Continuar a ler

R - Acredita que Fernando Oliveira vai recandidatar-se mesmo apesar de todos os problemas que enunciou?JA - O único meio de subsistência daquela gente é o Vitória. Antes do Vitória, havia miséria. Depois do Vitória, já há alguma riqueza. Não sei como nem porquê nem de onde veio mas é o que digo. Não me admiro que haja nova candidatura do Fernando Oliveira. Mais uma vez está a montar o cenário: 'Vou ver… Se aparecer alguém que seja credível eu não me candidato. Se não aparecer, vou eu'. Para ele há os sócios que são bons e os que são palhaços, como ele chama, e que fazem parte da assembleia-geral e participam nela. Os sócios que votaram contra a aprovação das contas são palhaços e são do contra. Não são de primeira categoria. Os de primeira categoria para Fernando Oliveira são os que vão votar nele no dia das eleições e nunca mais participam na vida do clube. Ele pode fazer o que quer e lhe apetece porque não aparece ninguém a contestá-lo. Ele vai candidatar-se, não tenho dúvidas, porque se o meu meio de subsistência fosse o Vitória, continuaria a defendê-lo. Tal como ele, a família também precisa e é outra necessidade que se coloca.