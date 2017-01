JA - Provavelmente será. Surgirá outra lista a essa segunda lista, dita de oposição, que não acredito que tenha noção que é preciso ter sustento económico para pegar no Vitória nesta altura. Sem capacidade económica, o Vitória vai ser um fracasso. Quem lá chegar, vai deparar-se com tantas dificuldades que vai entrar em pânico. Essas pessoas que deverão aparecer não têm sustentáculo para que isso se concretize. Provavelmente a candidatura de Mauro de Almeida será apresentada esta semana. Os sócios irão saber quem de direito. O Vitória levou a cidade às costas em 60 e 70. Agora não. A cidade já se projetou. Inverteram-se os papéis e o Vitória não conseguiu acompanhar o desenvolvimento da cidade. O Vitória deu um passo atrás e a cidade dois à frente. A evolução tem sido enorme. Se não houver mudanças, o clube na 1ª Liga é o nosso vizinho Cova da Piedade e estará o V. Setúbal na Segunda Liga ou no Campeonato de Portugal. Acredito que isto vai mudar a curto prazo e seremos um grande no país e, a nível europeu, voltaremos a ser o que já somos. Temos a maior empresa exportadora do país e uma das maiores empresas da Europa sediada neste distrito. Não há um apoio da Autoeuropa ao V. Setúbal porquê? Qual é a empresa que quer patrocinar o clube com esta gente? Dou um exemplo: quando faz uma visita à Autoeuropa e se vai entregar uma camisola da equipa de futebol com o símbolo da KIA para ir pedir o apoio da Volkswagen, é de uma baixeza e incapacidade a todo o preço. É incrível! Demonstra a falta de brio de quem dirige o Vitória atualmente.JA - O Vitória precisa de acordar e despertar desta letargia. Precisa de ser aquilo que é. Estamos sempre a pensar nos anos 60 e 70 onde não foi primeiro por circunstâncias mas repetia segundos, terceiros e quartos lugares muitas vezes. Estar em finais da Taça de Portugal era uma constante. Agora, por acaso ganhámos a Taça de Portugal e depois fomos a outra final no ano seguinte. Não foi nada sustentado tal como a conquista da Taça de Liga. Não há estrutura para isso tal como nos anos 60 e 70. Nós precisamos de certezas e elas serão, por certo, dadas por Mauro de Almeida.

Autor: Flávio Miguel Silva