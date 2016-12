O treinador do Vitória de Setúbal gostou do comportamento da sua equipa, apesar de ter permitido a reação do Arouca no segundo tempo."Estou satisfeito. Entrámos pressionantes e fomos a melhor equipa na primeira parte. Após o intervalo, o jogo inverteu-se. O Arouca entrou melhor, mas nós soubemos sofrer", disse o técnico, lembrando que só repetiu dois jogadores no onze (os laterais André Geraldes e Nuno Pinto) em relação ao jogo da Liga NOS com o Tondela. José Couceiro explicou que a entrada de nove jogadores teve como objetivo passar uma mensagem clara. "Todos contribuem para a equipa", sublinhou, considerando que os seus jogadores podiam ter ido para o intervalo com uma vantagem mais confortável. "Enquanto a equipa teve andamento, fomos melhores. Podíamos estar a ganhar por mais se o Meyong tem marcado logo no início."