José Couceiro, treinador do V. Setúbal, destacou a justiça da vitória da sua equipa sobre o Tondela, por 3-0 , em partida da 15.ª jornada da Liga NOS."Merecemos ganhar. Acusámos algum nervosismo na fase inicial do jogo e tivemos muita qualidade na segunda parte, período em que podíamos ter dilatado mais o marcador. No entanto, o mais importante era somar os três pontos. Estou satisfeito com o comportamento da equipa. Apelo aos adeptos que venham mais ao estádio. É fundamental retomarmos esse ambiente entusiasta para termos mais qualidade", analisou o treinador sadino.O controlo antidoping a que a equipa foi sujeita na véspera do jogo mereceu críticas de Couceiro, que pediu "bom senso": "Não estou indignado por a ADoP ter estado cá ontem (quinta-feira). Não podem é criar desequilíbrios entre as equipas. É preciso apenas bom senso. Para nós, este jogo era uma final. Não andamos aqui a brincar ao futebol. Não acredito em coincidências. Têm de ser criadas condições para todos."

Autor: Lusa