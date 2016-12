Continuar a ler

Para ter êxito no Bonfim, o extremo lança um desafio aos vitorianos. "Espero que os adeptos compareçam no estádio e nos apoiem. Precisamos deles para sermos mais fortes", admitiu João Amaral, garantindo levar mais da visita do que trouxe. "É gratificante estar aqui, olhar para as pessoas e ver um sorriso na cara delas por gostarem de nos ver", salientou o jogador.



Emoção



Ao contrário de João Amaral, que se estreou na visita ao Lar Acácio Barradas, Frederico Venâncio fê-lo pela segunda vez. "Sou um repetente na visita a esta casa. É especial ouvir estas pessoas desejarem-nos muita saúde e felicidades. Para quem já viveu tanto é algo que me deixa sempre comovido", afirmou o defesa-central dos sadinos. Para ter êxito no Bonfim, o extremo lança um desafio aos vitorianos. "Espero que os adeptos compareçam no estádio e nos apoiem. Precisamos deles para sermos mais fortes", admitiu João Amaral, garantindo levar mais da visita do que trouxe. "É gratificante estar aqui, olhar para as pessoas e ver um sorriso na cara delas por gostarem de nos ver", salientou o jogador.Ao contrário de João Amaral, que se estreou na visita ao Lar Acácio Barradas, Frederico Venâncio fê-lo pela segunda vez. "Sou um repetente na visita a esta casa. É especial ouvir estas pessoas desejarem-nos muita saúde e felicidades. Para quem já viveu tanto é algo que me deixa sempre comovido", afirmou o defesa-central dos sadinos.

Utentes e funcionários do Lar Acácio Barradas, da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, pediram ontem a Bruno Varela, Frederico Venâncio, Vasco Fernandes e João Amaral, jogadores do Vitória que visitaram a instituição, um presente de Natal antecipado. "Ganhem ao Tondela na sexta-feira", ouviram os atletas, que prometem tudo fazer para satisfazer o pedido."Nós também desejamos essa prenda. Queremos passar a época natalícia com um sorriso na cara e fechar o campeonato em 2016 com um triunfo", disse o capitão Frederico Venâncio. Opinião idêntica tem o avançado João Amaral: "Por estas pessoas e por nós, tudo vamos fazer para ganhar ao Tondela. É a melhor prenda que podemos ter para passarmos uma quadra tranquila."

Autor: Ricardo Lopes Pereira