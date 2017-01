Continuar a ler

"O mesmo dos meus colegas. Não começámos bem esta competição, mas acreditámos até ao fim. Sabíamos que ia ser difícil e trabalhámos. Soubémos sofrer, tivemos espirito de sacrifício e é inteiramente justo", defendeu Edinho, antecipando já a próxima fase da competição.



"O V. Setúbal está habituado a este tipo de competições e a chegar longe. Tudo fizemos e agora vamos para a 'final four', trabalhando e sofrendo para chegar à final, que é o nosso objetivo", assegurou o internacional português, para quem vencer o Sporting "é positivo".



"A equipa é bem orientada e é de extrema qualidade, muitos deles cobiçados por grandes clubes da Europa. Como tal, ganhar, a nós sabe sempre bem. Dá-nos confiança para o resto da época. É destes momentos que a massa associativa gosta e tudo faremos para continuar a dar o máximo de alegrias. Temos um bom plantel e sabemos o nosso valor", concluiu o autor do golo do V. Setúbal, que pôs fim às esperanças leoninas. "O mesmo dos meus colegas. Não começámos bem esta competição, mas acreditámos até ao fim. Sabíamos que ia ser difícil e trabalhámos. Soubémos sofrer, tivemos espirito de sacrifício e é inteiramente justo", defendeu Edinho, antecipando já a próxima fase da competição."O V. Setúbal está habituado a este tipo de competições e a chegar longe. Tudo fizemos e agora vamos para a 'final four', trabalhando e sofrendo para chegar à final, que é o nosso objetivo", assegurou o internacional português, para quem vencer o Sporting "é positivo"."A equipa é bem orientada e é de extrema qualidade, muitos deles cobiçados por grandes clubes da Europa. Como tal, ganhar, a nós sabe sempre bem. Dá-nos confiança para o resto da época. É destes momentos que a massa associativa gosta e tudo faremos para continuar a dar o máximo de alegrias. Temos um bom plantel e sabemos o nosso valor", concluiu o autor do golo do V. Setúbal, que pôs fim às esperanças leoninas.

Edinho, autor do golo que carimbou o passaporte do V. Setúbal para a 'final four' da Taça CTT, na partida desta quarta-feira, diante do Sporting, no Estádio do Bonfim, explicou, no final do encontro, a grande penalidade de que resultou o resultado final (2-1) e provocou a ira de jogadores e técnicos leoninos."Quis proteger e a bola e só senti o contacto nas costas, que me desiquilibrou. Há o contacto e eu ficava sozinho para chutar. Não sei quem foi. O Douglas disse que não foi ele e o Jefferson também não. Existiu o contacto que me deixou fora da bola. Eu estava de frente para a baliza", argumentou o dianteiro sadino, na 'flash-interview' da SportTV, antes de descrever o que sentiu no momento de selar o triunfo.

Autor: Flávio Miguel Silva