Na antevisão ao V. Setúbal-Arouca, a contar para a 2ª jornada do Grupo A da Taça CTT, José Couceiro alertou para a "falta de bom senso" do Conselho de Arbitragem, que nomeou Luís Ferreira, da AF Braga. "É a primeira vez que, na mesma competição, tenho o mesmo árbitro em dois jogos seguidos. Se fosse com uma equipa grande já tinha caído o Carmo e a Trindade", constatou o técnico do V. SetúbalSem colocar em causa o juiz que na 1ª ronda dirigiu o Varzim-V. Setúbal (1-0), o treinador frisa a "importância de criar um clima de credibilidade" na prova. "Claramente, houve uma distração. Com um clube grande este tratamento não existiria. Fico revoltado e preocupado", admitiu, referindo não entender a razão de Sporting e Varzim se defrontarem noutro dia: "Não estando ainda nada decidido, faz-me confusão que duas equipas do mesmo grupo joguem em dias diferentes."Após a derrota de sadinos e arouquenses na jornada inaugural, Couceiro diz que as equipas encaram o jogo da mesma forma. "É uma final e Vitória e Arouca têm a ambição de continuar em prova", frisa, admitindo alterações no onze.

Autor: Ricardo Lopes Pereira