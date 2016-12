O médio André Pedrosa, de 19 anos, não vê a hora de se estrear pela equipa principal do V. Setúbal. José Couceiro deverá esta quarta-feira, na receção ao Arouca, a contar para a Taça da Liga, permitir que o sonho do ex-júnior se torne realidade. "A minha ambição é vestir a camisola do Vitória. Tenho vindo a trabalhar para isso e sinto-me preparado. Se tiver essa oportunidade, vou dar o meu melhor", promete o jogador que deverá render Mikel Agu na posição de 6.Depois das derrotas dos sadinos (Varzim) e aroquenses (Sporting) na primeira jornada do grupo A, André Pedrosa afirma que o duelo do Bonfim é uma final. "Quem perder está fora. Para ter esperança de apuramento na última jornada é obrigatório vencer", frisa, admitindo dificuldades de adaptação. "É difícil vir de uma 2.ª divisão do campeonato de juniores para a Primeira Liga. O primeiro obstáculo é a intensidade. Tenho evoluído bastante e devo-o ao mister e aos meus colegas".Com passagem pelo Sporting antes de chegar a Setúbal, o médio, que tem João Moutinho, William Carvalho e Adrien Silva como principais referências, tem outros dois ex-sadinos como fonte de inspiração. "Por estarem agora em níveis superiores, Rúben Vezo e André Horta são exemplos e seguir".

Autor: Ricardo Lopes Pereira