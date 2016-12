Continuar a ler

O técnico, que nos últimos jogos tem apostado em Edinho como principal referência ofensiva, lembra que André Claro, melhor marcador do Vitória na temporada passada (12 golos), não é o único em final de contrato. "Há mais jogadores nessa situação e jogam. O Nuno Pinto é um exemplo. A minha relação com o André é muito boa e não há aqui caso nenhum."



De regresso após folgas



Após três dias de folga, o plantel regressa esta manhã aos treinos no Bonfim. Após a pausa de Natal, José Couceiro inicia a preparação do jogo com o Arouca, para a Taça CTT. Após derrota frente ao Varzim, os sadinos estão obrigados a vencer para manter a esperança de apuramento para a final-four.

André Claro, que é a par de João Amaral o melhor marcador do V. Setúbal com quatro golos, procura na Taça CTT, diante do Arouca, reconquistar algum do protagonismo que tem vindo a perder nos últimos jogos. Suplente utilizado nas últimas três jornadas da Liga NOS, o avançado, de 25 anos, já começou mais vezes no banco nesse período do que no campeonato em 2016/17, época em que foi totalista (32 jogos a titular e dois como suplente utilizado).Apesar de o jogador estar em final de contrato, o treinador José Couceiro já veio a público refutar a ideia de o ter "encostado" como punição por não ter renovado. "Fere a minha dignidade dizerem que não é titular porque está em final de contrato. É uma opção e tenho o direito de o fazer. Sou eu que decido quem joga."

Autor: Ricardo Lopes Pereira