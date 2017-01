Continuar a ler

Recorde-se ainda que ambos já se encontraram na final da primeira edição da prova, vencendo o V. Setúbal no desempate por penáltis. Paulo Bento dirigia os leões e Carlos Carvalhal os sadinos.Este é o terceiro encontro entre as duas formações esta temporada, com saldo positivo nos dois encontros anteriores, com dois triunfos: um em Alvalade, por 2-0, e outro no Bonfim, por 1-0.Quanto ao V. Setúbal, e ao contrário do que aconteceu no último embate entre as duas equipas no Bonfim, a contar para a Taça de Portugal, não poderá utilizar nem André Geraldes nem Ryan Gauld, futebolistas emprestados pelos verdes e brancos. Deverá alinhar com o seguinte onze: Trigueira; Vasco Fernandes, Venâncio, Pedro Pinto e Nuno Pinto; Mikel Agu, Nené Bonilha e Vasco Costa; Arnold, Thiago Santana e Edinho.João Pereira, confirmado como reforço do Trabzonspor, e Zeegelaar, por opção, também não fazem parte dos eleitos. As ausências terminam em Alan Ruiz, argentino que apenas aterrou em Lisboa no dia 2 de janeiro, já com a preparação para o duelo do Bonfim a decorrer.Vamos às equipas: Jorge Jesus convocou 18 jogadores para o embate no Bonfim, repetindo a convocatória do embate de 30 de dezembro, contra o Varzim, também a contar para Taça da Liga. Nota para as ausências de Rui Patrício, Schelotto e Rúben Semedo, futebolistas que contraíram lesões e que ultimam o regresso à competição. Este deverá acontecer no domingo, quando os leões receberem o Feirense em jogo da 19.ª jornada do campeonato.Em caso de igualdade pontual, o regulamento prevê os seguintes critérios (por ordem): diferença entre golos marcados e sofridos (1); maior número de golos marcados (2): média etária mais baixa dos jogadores utilizados (3).Das quatro equipas que compõem o Grupo A, só o Arouca cumpre calendário nesta jornada, lutando as restantes três pelo apuramento: o empate basta ao Sporting, como já referimos, mas até a derrota pode ‘servir’, uma vez que o critério de desempate não passa pelo confronto direto.À equipa de Jorge Jesus basta apenas um empate para garantir, cinco anos depois, um lugar nas meias-finais da competição, que este ano se disputa em formato de ‘final four’, no Estádio do Algarve.V. Setúbal e Sporting defrontam-se esta terça-feira em jogo da última jornada do Grupo A da Taça da Liga. Os leões partem em posição favorável, uma vez que lideram isolados com seis pontos, mais três que o Varzim e os sadinos, ambos com três pontos.