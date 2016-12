Após a derrota (3-1) em Guimarães, José Couceiro alertou o plantel para a necessidade de não se repetirem os erros que deram origem aos golos dos minhotos, além de os sadinos terem de ser ofensivamente mais agressivos. Focados em despedirem-se de 2016 com um triunfo na Liga, os jogadores tudo farão para bater o Tondela.Refira-se que em 19 jogos oficiais na temporada 2016/17 – 14 no campeonato, três na Taça de Portugal e dois na Taça CTT –, os sadinos sofreram em Guimarães mais do que dois golos, algo que sucedeu pela segunda vez esta época. Antes do desaire com os minhotos, isso só tinha sucedido na derrota caseira (1-4) diante do P. Ferreira.

Autor: Ricardo Lopes Pereira