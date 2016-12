O Vitória de Guimarães já prepara o plantel com vista à próxima época e tenta acautelar o futuro da melhor forma. Por isso, não é surpreendente que a aposta em jovens jogadores continue a acontecer sendo que Miguel Lourenço e Tiago Martins podem ser os próximos a rumar à cidade-berço segundoapurou.Os futebolistas do Vilafranquense deram nas vistas na Taça de Portugal até por aquilo que demonstram em tão tenra idade. Tanto o central como o guarda-redes, ambos já chamados aos trabalhos das seleções jovens portuguesas, têm 18 anos e são habituais titulares na formação ribatejana que figura na Série F do Campeonato de Portugal Prio. A valia dos dois jovens levou mesmo Júlio Mendes a interpelar o presidente da SAD do Vilafranquense, Rodolfo Frutuoso, ainda que de forma informal após o jogo D. Afonso Henriques que os vitorianos venceram por 1-0.Tiago Martins conta com 17 presenças em 2016/17 pelo emblema de Vila Franca de Xira depois de ter chegado no último defeso proveniente dos juniores do Belenenses. Já Miguel Lourenço faz parte da hierarquia de capitães do Vilafranquense e é produto das camadas jovens dos ribatejanos. O central conta com 12 encontros realizados esta época. Ambos foram titulares e alinharam os 90 minutos diante do V. Guimarães a 15 de dezembro.

Autor: Flávio Miguel Silva