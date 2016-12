O desempenho do Vitória na era Pedro Martins voltou a cativar as atenções de vários emblemas estrangeiros e com o mercado de inverno à porta a SAD minhota está a estudar as várias propostas em carteira pelo central Josué e o avançado Soares.Dois elementos nucleares na estratégia vitoriana dos quais o presidente Júlio Mendes não pretende abdicar em conjunto, apesar de nunca ter escondido a necessidade de valorizar ativos desportivamente para assegurar a solvência da SAD. Tendo em conta que o plano definido passa por manter Soares até final da temporada, o V. Guimarães pode ceder à proposta apresentada pelos italianos do Sassuolo, cifrada em 2,5 milhões de euros.Note-se que o central esteve com a saída iminente há pouco mais de um ano. Na altura, os franceses do Bordéus eram os principais interessados, mas o processo acabou por não avançar.

Autores: P.M./B.F.