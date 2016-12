Continuar a ler

Num jogo em que o Vizela estreou a iluminação artificial no seu estádio e Rui Quinta como treinador, a primeira parte foi repleta de emoção, com os dois golos a não serem tudo o que se viu neste período, em que o Guimarães soube reagir à infelicidade de Josué.Aos 25 minutos, Elizio surgiu na zona frontal a rematar, com a bola a desviar no defesa vimaranense e a enganar Miguel Silva. Contudo, a vantagem durou apenas seis minutos, com Hernâni a fugir à vigilância e a terminar com um bonito 'chapéu' ao guarda-redes contrário.Com o Vizela a arriscar jogar 'olhos nos olhos' com a equipa do escalão superior, pertenceram a Kukula as duas derradeiras ocasiões antes do descanso, primeiro obrigando Miguel Silva (41 minutos) a defesa apertada para canto e depois, após driblar dois adversários, a falhar o alvo já dentro da área.Destaque ainda para um irrequieto Marega, que, aos 11 minutos, falhou o alvo com a baliza aberta e antes do empate, junto ao poste, viu um defesa atirar para canto uma bola que surgiu em balão e com Paulo Ribeiro fora do lance.A segunda parte repetiu o equilíbrio verificado até então, com o Vizela a procurar entrar forte mas a ver os vimaranenses criar perigo por duas vezes, através de Soares (64 e 74 minutos) antes de uma reação final dos locais quase sentenciar o jogo.Acorrendo a um cruzamento da esquerda, Kukula começou por cabecear ao poste esquerdo e na recarga para golo, acabando a bola salva por um defesa, com os locais a reclamar que havia cruzado na totalidade a linha de baliza.Na área contrária, Hurtado foi mais feliz, desviando no segundo minuto dos descontos uma bola que lhe surgiu na direita, para o fundo das redes e assim definindo o jogo.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:1-0, Elizio, 25 minutos.1-1, Hernâni, 31.1-2, Hurtado, 90+2.Paulo Ribeiro, João Pedro, João Cunha, Miguel Oliveira, Elízio, Dani Soares, Helinho (Homero, 72), Luís Ferraz, Diogo Lamelas (Tiago Ronaldo, 79), Tiago Martins (Mário Mendonça, 46) e Kukula.(Suplentes: Pedro Albergaria, Alex Porto, Mário Mendonça, Dani Coelho, Homero, Tiago Ronaldo e João Sousa).Treinador: Rui Quinta.Miguel Silva, Bruno Gaspar (Hurtado, 60), Josué, Pedro Henrique, Konan, Mbemba (Zungu, 46), João Aurélio, Bernard, Marega, Hernâni (Teixeira, 82) e Soares.(Suplentes: Georgemy, Moreno, Zungu, Tozé, Hurtado, Xande Silva e Teixeira).Treinador: Pedro Martins.: Artur Soares Dias (Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zungu (61), Soares (65), Hernâni (70), Elizio (71) e Dani Soares (88).cerca de 5.000 espectadores.