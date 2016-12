O Arouca acaba de anunciar Tomané como reforço de inverno. O avançado português, de 24 anos, assinou contrato até 2019 com o clube presidido por Carlos Pinho.Tomané estava ao serviço dos gregos do Panetolikos, com quem acertou a rescisão há poucos dias. Anteriormente, o atacante tinha representado o Duisburgo, da Alemanha, e o Vitória de Guimarães.

Autor: André Gonçalves