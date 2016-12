Continuar a ler

De recordar que o goleador brasileiro está fora das opções de Pedro Martins desde a visita ao Estádio do Bessa. Aí, uma lesão muscular na coxa direita tirou-o de jogo e os responsáveis optaram por não arriscar a sua utilização nos dois jogos seguintes, com o Vilafranquense e o V. Setúbal. No final do encontro com os sadinos, o treinador já tinha adiantado que Soares era "uma forte possibilidade para Arouca", um vaticínio que veio a confirmar-se após a divulgação da convocatória.De resto, diga-se ainda que o alerta amarelo em que vive Soares também se estende a Hurtado, com o criativo a estar igualmente em perigo de falhar a receção ao Benfica. Mais um caso para gerir com cuidado, já que o peruano é, tal como Soares, um elemento preponderante na manobra ofensiva da equipa. Antes desse jogo com as águias, o Vitória ainda vai a Vizela, no próximo dia 30, e recebe o P. Ferreira no dia 3 de janeiro, em ambos os casos na Taça CTT.