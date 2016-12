Continuar a ler

Tempo precioso para readquirir a condição física que o jogo exige, apesar de o contexto desportivo no horizonte conduzir o treinador até uma janela de oportunidade que deverá ser aplicada a mais unidades.



Uma medida que correspondeu aos desejos de Pedro Martins.

O regresso do médio Rafael Miranda à titularidade será uma das alterações que o técnico Pedro Martins tem em perspetiva para introduzir já no jogo da Taça CTT, frente ao Vizela.Uma aposta estratégica que se vislumbrava atendendo à influência que o brasileiro exerceu na manobra da equipa até ter fraturado uma costela no Bessa, no final de novembro. Essa lesão afastou-o das opções durante um mês, mas mal ficou em condições regressou à equação de Pedro Martins, como o comprovam os 28 minutos que usufruiu em Arouca, na última jornada,

Autor: Pedro Malacó