Já o ponta de lança de 25 anos, com seis golos marcados em 12 jogos realizados na I Liga, volta a ser opção após a lesão muscular na coxa direita contraída no aquecimento para o jogo com o Boavista, da 13.ª jornada do campeonato, que o obrigou a falhar jogos nesse dia e na última ronda, com o Vitória de Setúbal (3-1 para os vimaranenses).



O Vitória de Guimarães, quinto classificado com 27 pontos, defronta o Arouca, 11.º com 17, pelas 21:00 de sexta-feira, em jogo que vai contar com arbitragem de Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.



Lista de 21 convocados:



- Guarda-redes: Douglas e Miguel Silva.



- Defesas: Bruno Gaspar, João Aurélio, Josué, Pedro Henrique, Moreno, Prince e Konan.



- Médios: Mbemba, João Pedro, Rafael Miranda, Tozé e Bernard.



O médio Rafael Miranda e o avançado Soares integram os convocados do V. Guimarães para o jogo de sexta-feira em casa do Arouca, da 15.ª jornada da Liga NOS, regressando às opções após lesão.O médio brasileiro, de 32 anos, com nove jogos cumpridos até agora no campeonato, voltou ao lote de escolhidos do técnico Pedro Martins, composto por 21 jogadores, após ter fraturado uma costela a 20 de novembro, no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, em que os vimaranenses venceram o Boavista por 2-1, após prolongamento.

Autor: Lusa